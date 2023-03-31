Путин утвердил новую концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики РФ. Подписание документа состоялось в пятницу, 31 марта, в ходе совещания Совета безопасности России. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики РФ. Подписание документа состоялось в пятницу, 31 марта, в ходе совещания Совета безопасности России.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – сказал политик.

Как отметил глава государства, документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности России и послужит основой для дальнейшей работы на международной арене. По мнению Путина, обновленная концепция внешней политик РФ является взвешенным документом для определения практических действий страны.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в обновленной концепции внешней политики РФ будет говориться о необходимости прекратить доминирование Запада на международной арене.

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