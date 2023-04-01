Reuters: США планируют новый пакет военной помощи Киеву на 2,6 миллиарда долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США могут представить новый пакет военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«В новые поставки войдут радары ПВО, противотанковые ракеты, грузовики для перевозки топлива, ремонтно-эвакуационные машины и «полдюжины типов боеприпасов», в том числе для танков, авиации и зенитно-ракетных комплексов NASAMS», - сказано в сообщении издания.

Как писал сайт KP.RU, в январе этого года Мария Захарова заявляла, что американское и другое западное оружие на Украине, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

В феврале экс-президент США Дональд Трамп заявил, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта.

Экс-президент США выразил сожаление, что из-за задержки с урегулированием украинского конфликта ежедневно погибают люди и призвал разрешить его «немедленно».