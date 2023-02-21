Трамп: финансовая поддержка Киева мешает урегулированию конфликта

Трамп заявил, что западная помощь Украине тормозит урегулирование конфликта. Фото: REUTERS

Продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Флорида.

По словам Трампа, если бы он находился на посту президента США, он мог бы разрешить украинский вопрос за сутки.

«Я считаю, что смог бы разрешить этот вопрос за 24 часа. Но продолжение вливания денег означает оттягивание урегулирования», - цитирует Трампа РИА Новости.

Экс-президент США выразил сожаление, что из-за задержки с урегулированием украинского конфликта ежедневно погибают люди и призвал разрешить его «немедленно».

Тем временем действующий американский лидер Джо Байден в понедельник 20 февраля в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Михайловском соборе и заявил, что Киев получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Напомним, 19 февраля завершила свою работу ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности – международный форум, на котором обычно обсуждаются вопросы внешней политики, безопасности и обороны. Второй раз мероприятие прошло без участия России. По итогам мероприятия политолог Подберезкин заявил, что на Мюнхенской конференции подтвердилась западная стратегия на уничтожение России.