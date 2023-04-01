Экс-разведчик США Риттер заявил о планах Пентагона увеличить военный бюджет после победы России

Экс-разведчик США Риттер заявил о планах Пентагона увеличить военный бюджета после победы России Фото: REUTERS

Пентагон строит планы по увеличению расходов на американскую армию после победы России в украинском конфликте. Такое заявление сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Риттер заявил, что председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли рассматривает возможность развития украинского кризиса с точки зрения победы Москвы.

««Когда Россия победит», мы больше не говорим «если Россия победит»! Милли говорит, что когда Россия победит, мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться», - заявил бывший разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, все это приведет к увеличению бюджета с 900 млрд долларов до триллиона и восьмисот млрд. «Дамы и господа - вот что сейчас говорит Пентагон», - отметил он.

Экс-разведчик также заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов бюджета к Конгрессу, требуя 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, которое было передано Киеву, но озвученная Вашингтоном стоимость помощи составляла 50 млрд долларов.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Сенат учитывать при формировании бюджета то, что Москва и Пекин являются «стратегическими конкурентами» Вашингтона, а Китай он назвал долгосрочным вызовом.