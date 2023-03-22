Госсекретарь США Блинкен назвал Россию и Китай “стратегическими конкурентами” Вашингтона

Блинкен назвал Россию и Китай стратегическими конкурентами Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал противостояние союза России с Китаем главным вызовом для Америки.

“Мир после "холодной войны" закончился, и сейчас идет интенсивная конкуренция, чтобы определить будущее” – заявил Блинкен перед комитетом сената конгресса США. По его мнению, Россия и Китай являются для Вашингтона “стратегическими конкурентами”, и призвал сенат учитывать это при формировании бюджета.

Блинкен подчеркнул, что США видят будущее позитивным, свободным и безопасным, однако от России исходит “непосредственная, острая угроза”, а Китай является долгосрочным вызовом. Блинкен считает, что сейчас происходит “переломный момент”.

Как писал ранее сайт KP.RU, западные СМИ отмечают сближение России и Китая на фоне экономического давления США, а также вмешательство Вашингтона в украинский конфликт и вопрос независимости Тайваня. Бывший президент США Дональд Трамп видит это сближение, и считает это признаком того, что США находятся в упадке и уже не могут задавать мировые стандарты