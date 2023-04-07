Российские войска уничтожили около 260 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили за сутки около 260 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено около 260 украинских военнослужащих», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на этом направлении три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицы «МСТА-Б» и Д-20.

Напомним, на этой неделе российские военные уничтожили на Донецком направлении диверсионную группу ВСУ. Диверсионно-разведывательная группа украинских войск пыталась прорваться к позициям российских военных, восемь диверсантов были уничтожены на месте.

Ранее российские военные артиллерийским ударом уничтожили базу иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.