Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ на донецком направлении

Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ на донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Марьинки. Диверсионно-разведывательная группа украинских войск пыталась прорваться к позициям российских военных. Восемь диверсантов были уничтожены на месте, рассказал Бигма.

«Остатки группы, отступившей в лесополосу, обнаружены и уничтожены осколочными боеприпасами, сброшенными с малогабаритных беспилотных летательных аппаратов», - добавил начальник пресс-центра.

Ранее российские военные артиллерийским ударом уничтожили базу иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Это произошло на Запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Тем временем украинские беспилотники атаковали Брянскую область в понедельник 3 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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