Российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные артиллерийским ударом уничтожили базу иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Это произошло на Запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Русские артиллеристы точным ударом уничтожили базу иностранных наёмников на Запорожском фронте», - написал Рогов в Telegram.

Чиновник уточнил, что российские артиллеристы Восточного военного округа использовали управляемый снаряд «Краснополь», а корректировка огня велась при помощи беспилотного летательного аппарата с тепловизором.

По предварительным данным, было уничтожено несколько десятков боевиков, добавил Рогов.

Тем временем украинские беспилотники атаковали Брянскую область в понедельник 3 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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