Катера Украины уничтожены при попытке атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе

В Минобороны РФ сообщают, что потерь нет. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 24 апреля, Украина безэкипажными быстроходными катерами пытался атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Как сказано в заявлении военного ведомства, все катера были уничтожены, потерь нет.

В министерстве уточняют, что попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь была предпринята около 3 часов 30 минут по мск в понедельник, 24 апреля. Уточняется, что участвовали три украинские безэкипажные быстроходные катера.

«Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, сегодня, 24 апреля, рано утром Черноморским флотом РФ был уничтожен надводный украинский беспилотник. Как писал сайт KP.RU, губернатор Михаил Развожаев уточнил, что БПЛА намеревался атаковать Севастополь.