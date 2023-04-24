Развожаев: Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь беспилотник

Российские войска сбили пытавшийся атаковать Севастополь беспилотник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надводный беспилотник, который пытался атаковать Севастополь, уничтожен Черноморским флотом ранним утром 24 апреля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, комментируя сообщения в социальных сетях о громких звуках, похожих на звуки взрывов.

«Сегодня, начиная с 3.30 утра была предпринята попытка атаки на Севастополь», - написал Развожаев в Telegram.

Губернатор сообщил, что один надводный дрон был уничтожен, а второй сам взорвался.

«Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», - уточнил Развожаев, добавив, что в городе тихо, но все силы и службы находятся в боевой готовности.

Тем временем российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в Харьковской области. На Купянском направлении также уничтожены два взводных опорных пункта ВСУ.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ заявили о поражении цеха для ремонта украинских беспилотников «Стриж» в районе Харькова. Также удалось поразить 84 артиллерийских подразделения ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 апреля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.