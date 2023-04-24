Комплекс «Искандер» уничтожил до 60 боевиков «Грузинского легиона» в Константиновке

Минобороны России: комплекс «Искандер» уничтожил до 60 боевиков Фото: Министерство обороны РФ

21 апреля комплекс «Искандер» поразил пункт дислокации наемников киевского режима в Константиновке. Удалось ликвидировать до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона». Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Среди них были те, кто причастен к зверским убийствам и истязаниям российских военнослужащих под Киевом в марте 2022 года.

Также помимо пункта дислокации наемников удалось уничтожить склад боеприпасов, который также находился в здании библиотеки в Константиновке ДНР. Еще 20 наемников получили тяжелые ранения.

У Министерства обороны имеется вся информация о каждом иностранном наемнике, который причастен к зверствам и убийствам российских военнослужащих, поэтому рано или поздно, каждого из них настигнет возмездие, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщало, что российские бойцы смогли освободить еще два квартала в западной части Артемовска. Помимо этого удалось ликвидировать корпус харьковского завода, где проводился ремонт и модернизация украинских беспилотников.