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Политика23 апреля 2023 11:07

Минобороны России сообщило об освобождении двух кварталов в западной части Артемовска

Наши воины также ликвидировали корпуса харьковского завода, где проводили модернизацию украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж»
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска

На Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска

Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге рассказал журналистам о суточных потерях ВСУ на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции: на Купянском направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 70, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 130, на Херсонском до 45, на Донецком до 200.

По всей линии соприкосновения наши воины за минувшие сутки уничтожили 540 (за вчерашний день - 420) наемников киевского режима, пять украинских диверсионно-разведывательных групп, мобильную огневую группу ВСУ, а также десятки танков, бронемашин, самоходок и гаубиц врага.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении штурмовыми отрядами освобождены два квартала в западной части Артемовска.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом на его северной и южной окраинах. В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», - подчеркнул Конашенков.

Параллельно с ударами по Артемовску наша оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия наносит мощные удары с воздуха по скоплению резервов и складам противника: за сутки уничтожены склады боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Они фактически остались без боеприпасов.

Выступающий отметил, что силами наше оперативно-тактической и армейской авиацией и ракетными войсками в Харькове поражены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов «Стриж», в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ, артиллерией нанесено поражение 84 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Силы противовоздушной обороны перехватили за сутки украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2» (третья за год), три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и девять украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

411 - самолетов.

228 - вертолетов.

3796 - беспилотных летательных аппаратов.

415 - зенитных ракетных комплексов.

8809 - танков и других боевых бронированных машин.

1093 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4642 - орудия полевой артиллерии и минометов.

9699 - единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ