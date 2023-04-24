WP: Разведка США не верит в успех попытки ВСУ захватить Крым летом 2023 года Фото: REUTERS

Американское сообщество внешней разведки считает, что ВСУ не сумеют «захватить» Крымский полуостров летом 2023 года, а именно такие планы заявляли киевские командующие. Об этом пишет издание The Washington Post, со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона.

«Слитые документы демонстрируют, что разведсообщество США считает такой вариант развития событий маловероятным», - сообщает издание.

В документе, на который ссылается WP, также сказано о том, что глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов озвучивал американцам планы, согласно которым ВСУ должны, якобы, захватить Крым не позднее лета 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил о том, что западные политики обвинили украинские спецслужбы и оперативников из правительства Зеленского в организации убийства Дарьи Дугиной, совершённого летом 2022 года.