Западные политики сочли Киев причастным к убийству Дарьи Дугиной, фото: соцсети

Официальные лица в Европе и Вашингтоне сразу же возложили ответственность за убийство Дарьи Дугиной на киевских оперативников и предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от дальнейших нападений на территории России, которые уже тогда, по их мнению, «зашли слишком далеко». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«После того, как в августе (2022 года) в результате взрыва заминированного автомобиля под Москвой погибла Дарья Дугина, <…> западные официальные лица заявили, что они ясно дали Зеленскому понять, что они возлагают ответственность на оперативников в его правительстве», - пишет издание.

Сообщается, что чиновники на Западе переполошились после этого акта терроризма, так как расценили его как чрезмерно провокационный, и усмотрели вероятность жёсткой реакции Москвы на подобные атаки. Ещё одним поводом для беспокойства политиков в Европе и США стало то, что участившиеся украинские теракты на территории России могут стать поводом для Китая усилить поддержку Кремлю, так как это выставляет Киев и НАТО как поддерживающую Зеленского структуру - стороной-агрессором.

Ранее KP.RU сообщил о том, за что была убита в августе 2022 года Дарья Дугина, дочь политолога и общественного деятеля Александра Дугина.