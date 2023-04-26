Эрдоган из-за состояния здоровья перенес свои мероприятия в онлайн Фото: REUTERS

Президент Турции Рейджеп Эрдоган по состоянию здоровья в режиме онлайн примет участие в запланированных на четверг мероприятиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

Известно, что в четверг, 27 апреля, в церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на АЭС «Аккую» Эрдоган примет участие по видеосвязи.

Напомним, 25 апреля интервью президента Турции Тайипа Эрдогана было внезапно прервано. Турецкий лидер резко почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Турецкий лидер в тот момент заявил, что он даже думал, не отменить ли программу.

Также Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании. Такое решение, по словам президента Турции, было принято, по рекомендации врачей.