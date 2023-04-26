Эрдоган во время интервью почувствовал недомогание из-за желудочного гриппа Фото: REUTERS

Интервью президента Турции Тайипа Эрдогана было внезапно прервано, он почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкие телеканалы.

Уточнялось, что интервью Эрдогана началось поздно вечером, когда прямой эфир был внезапно прерван. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях.

«Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп», - сообщил Эрдоган, когда вернулся после паузы в прямой эфир.

Турецкий лидер пояснил, что он даже думал, не отменить ли программу. «Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей», - сказал он.

Затем после двух коротких вопросов интервью завершили, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».

Как писал сайт KP.RU, 21 марта стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально был выдвинут в качестве кандидата на следующий президентский срок. Он примет участие в выборах, которые назначены на 14 мая 2023 года.

Основным оппонентом действующего президента Турции называют Кемаля Кылычдароглу, являющегося единым кандидатом «Народного альянса», оппозиционной ячейки.

3 апреля Эрдоган заявил, что его двери закрыты для посла США в Анкаре, который встретился с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

Президент Турции подчеркнул, что «наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает свое место».

«Пусть знает, как должен работать посол», - добавил Эрдоган.

Ранее по инициативе посла США в Анкаре Джеффри Флейка состоялась его встреча с единым кандидатом в президенты Турции от семи оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.