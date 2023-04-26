Эрдоган отменил поездку в рамках предвыборной кампании по совету врачей

Эрдоган отменил поездку в рамках предвыборной кампании по рекомендации врачей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку по турецким городам в рамках предвыборной кампании в среду, 26 апреля, заявив, что принял такое решение по рекомендации врачей.

«Сегодня я буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем встретиться с моими братьями из Кырыккалели, Йозгат», - сообщил турецкий лидер в своем Telegram-канале, уточнив, что его партию будет представлять заместитель президента Турции Фуат Октай.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее, 25 апреля, интервью турецкого лидера было внезапно прервано. Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире на фоне желудочного гриппа. Как заявил тогда президент Турции, он даже думал, не отменить ли программу.

Напомним, выборы в Турции были официально назначены на 14 мая 2023 года.