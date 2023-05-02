В Германии назвали три способа уничтожения танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы (ВС) России обладают несколькими способами уничтожения немецких танков Leopard, которые ранее были поставлены Украине. Об этом пишет газета Bild.

Как сообщает автор статьи Бьорна Стритцеля, Москва может использовать по меньшей мере три опасные системы вооружения, которые угрожают немецкой военной технике. В публикации такими системами были названы противотанковые управляемые ракеты, а также мины и собственные танки.

Отмечается, что «самую большую угрозу» для немецких танков представляют современные противотанковые управляемые ракеты.

«Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками, такими как Leopard -2: пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали», — сказано в статье.

Сообщается также о возможности использовать противотанковые мины ТМ-62, а также их более продвинутые версии. Кроме того, автор публикации заявляет, что российские боевые машины представляют большую опасность для немецких танков.

Напомним, накануне министр обороны ФРГ сообщил о планах передать Украине еще 80 танков Leopard 1, уточнив, что передача начнется в середине 2023 года.