Украинские СМИ заявили о взрывах в Кривом Роге Фото: REUTERS

Украинское издание «Общественное» заявило о взрывах, которые прогремели в субботу, 6 мая, в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10.00 по местному времени (совпадает с мск).

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"», - сказано в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее утром в субботу, 6 мая, воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в среду, 3 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких украинских регионах, в том числе Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.