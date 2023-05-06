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НовостиПолитика6 мая 2023 9:21

Украинские СМИ заявили о взрывах в Кривом Роге

В регионе была объявлена воздушная тревога
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинские СМИ заявили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ заявили о взрывах в Кривом Роге

Фото: REUTERS

Украинское издание «Общественное» заявило о взрывах, которые прогремели в субботу, 6 мая, в Кривом Роге в Днепропетровской области, отметив, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 10.00 по местному времени (совпадает с мск).

«В Кривом Роге слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного"», - сказано в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее утром в субботу, 6 мая, воздушная тревога была объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в среду, 3 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких украинских регионах, в том числе Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.