Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины 3 мая 2023

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в среду, 3 мая, в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Харьковская области. Такие данные следуют из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, 3 апреля украинские средства массовой информации сообщили, что в районе Оболони в Киеве произошло возгорание на складах, из-за чего там замечено сильное задымление. Видео с идущим от складов дымом были опубликованы в местных соцсетях. В то же время городские власти ничего не комментировали по этому поводу.

Напомним, 1 мая воздушная тревога была объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, а ночью 3 мая сигналы прозвучали в Киеве.

ВС РФ стали наносить удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому оказались причастны украинские спецслужбы.