Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал тревоги в столице Украины и Киевской области прозвучал практически одновременно - около в 23.35.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Отмечалось, что сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно - около в 22.58.

В ночь на воскресенье, 7 мая, в городе Николаеве прогремели три взрыва, в регионе была объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что взрывы происходили в Одессе, а на всей территории Одесской области также звучали сирены.

6 мая воздушная тревога была объявлена в Киеве и также сирены звучали в Киеве, в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

Напомним, что Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.