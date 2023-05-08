В Одессе, Киевской и Черниговской областях прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, об этом сообщило украинское издание. Место, где произошел взрыв, не уточняется.

Кроме того, звуки взрывов также слышали в Киевской и Черниговской областях, но каких-либо подробностей СМИ Украины не приводят.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Через некоторое время воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области.

В ночь на 7 мая, в городе Николаеве прогремели три взрыва, объявлялась воздушная тревога. Помимо этого, взрывы происходили в Одессе, а на всей территории Одесской области также звучали сирены.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года. После того, как 8 октября был совершен теракт на Крымском мосту, к которому была установлена причастность украинских спецслужб.