Песков: заявления Киева о «готовности убивать россиян» подтверждают правильность начала СВО Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заявления киевских руководителей о «готовности убивать россиян по всему миру» только подтверждают правильность решения Владимира Путина начать специальную военную операцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что после этих заявлений, российские спецслужбы принимают все необходимые меры.

Заявления киевских руководителей о «готовности убивать россиян по всему миру» только подтверждают правильность решения Владимира Путина начать специальную военную операцию. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он добавил, что после этих заявлений, российские спецслужбы принимают все необходимые меры. Песков подчеркнул, что в России уверены, что именно Киев причастен к нападениям на россиян. Украина стала не только спонсором зверств, но и их вдохновителем и исполнителем.

Также он заявил, что поведение Москвы будет основываться на том, что Украина стала государством-спонсором терроризма.

Напомним, что третьего мая два дрона пытались совершить атаку на Кремль, но военные и спецслужбы ликвидировали их. Президента на момент инцидента не было в кремлевской резиденции. Эту попытку атаки ВСУ назвали терактом.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.