В Киеве прогремело более десяти взрывов

В Киеве прогремели более десяти взрывов Фото: REUTERS

В Киеве прогремели более десяти взрывов в ночь на субботу, работает система ПВО, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«В Киеве очень шумно, уже больше десяти взрывов, работает ПВО. В центре очень слышно, проснулись от этого», - рассказали собеседники агентства.

Отмечается, что после взрывов виден пожар на левом берегу Днепра в Днепровском районе.

По данным онлайн-карты, в столице Украины объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, сегодня взрывы были слышны в Черниговской и Житомирской областях Украины.

В ночь на 18 мая в Харькове и области раздалось несколько взрывов.

17 мая в Одессе прогремело несколько взрывов. Сообщалось о пяти взрывах в городе в течение 20 минут.

Напомним, 16 мая в Киеве прозвучало несколько взрывов. На 5 часов утра в Киеве сохранялся режим воздушной тревоги.