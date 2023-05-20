Российские военные из огнеметной системы «Солнцепек» ударили по опорным пунктам ВСУ у Первомайска Фото: кадр из видео

Российские военные с применением тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» нанесены удары по опорным пунктам ВСУ у Первомайска, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями РХБЗ группировки «Юг» с применением реактивных снарядов тяжёлой огнеметной системы «Солнцепек» нанесены удары по опорным пунктам пятой отдельной штурмовой и девятой отдельной мотопехотной бригад ВСУ в районе Первомайска», - заявил Астафьев.

Офицер добавил, что авиация нанесла удары по скоплениям резервов живой силы и военной техники ВСУ у Константиновки, а также по украинскому складу боеприпасов в районе Верхнекамского.

«Ракетное подразделение поразило пункт временной дислокации 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» в Константиновке», - отметил Астафьев.

Как писал сайт KP.RU, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артемовском в ДНР.

Врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул особый символизм даты окончательного взятия под контроль Артемовска. Ровно год назад, 20 мая, боевики одного из украинских нацбатальонов покинули последний оборонительный рубеж в Мариуполе.

«Есть особый символизм в том, что именно сегодня мы говорим о полном освобождении Артемовска, который украинские пропагандисты называли не иначе, как неприступной крепостью», — заявил Пушилин.

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