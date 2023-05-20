Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики Фото: Александр КОЦ

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета», – сказал предприниматель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска, отметив укрепление по флангам. Он также прокомментировал ситуацию с возможностью контрнаступления украинской армии, заявив, что российские войска «готовы к любому развитию событий».

Позже Пушилин заявил о стремлении Вооруженных сил Украины прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе. По его словам, российские силы приняли исчерпывающие меры.

Военкор KP.RU рассказывал, как российские бойцы спасают жизни мирным людям в сумасшедших по накалу боях за Артемовск.

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