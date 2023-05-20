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НовостиПолитика20 мая 2023 13:17

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском

Пригожин заявил о полном взятии Артемовска под контроль российских сил
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики

Фото: Александр КОЦ

Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета», – сказал предприниматель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.

Напомним, 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска, отметив укрепление по флангам. Он также прокомментировал ситуацию с возможностью контрнаступления украинской армии, заявив, что российские войска «готовы к любому развитию событий».

Позже Пушилин заявил о стремлении Вооруженных сил Украины прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе. По его словам, российские силы приняли исчерпывающие меры.

Военкор KP.RU рассказывал, как российские бойцы спасают жизни мирным людям в сумасшедших по накалу боях за Артемовск.

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