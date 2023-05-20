Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики
Фото: Александр КОЦ
Российские силы полностью установили контроль над Артемовском Донецкой народной республики, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
«Пополудни 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки «Самолета», – сказал предприниматель в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы.
Напомним, 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о «достаточно близкой» перспективе полного освобождения Артемовска, отметив укрепление по флангам. Он также прокомментировал ситуацию с возможностью контрнаступления украинской армии, заявив, что российские войска «готовы к любому развитию событий».
Позже Пушилин заявил о стремлении Вооруженных сил Украины прорвать фланги в Артемовске, чтобы осложнить ситуацию в городе. По его словам, российские силы приняли исчерпывающие меры.
Военкор KP.RU рассказывал, как российские бойцы спасают жизни мирным людям в сумасшедших по накалу боях за Артемовск.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)