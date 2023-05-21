«Выгнать бандеровского пса из Польши»: поляки в бешенстве от слов украинского посла

Читатели польского журнала жестко раскритиковали посла Украины за слова о Волынской резне
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Читатели журнала Do Rzeczy резко раскритиковали отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.
Helvet F возмутился и предложил польскому правительству «немедленно выгнать бандеровского пса из Польши».
В другом комментарии подтвердили, что нужно «выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата».
Znacie добавил, что «преступную бандеровщину нужно выжечь каленым железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе».
Junak Junak с горечью отметил, что «ему (Зваричу — прим.) плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает».
Как писал сайт KP.RU, посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину за требования к Киеву извиниться за Волынскую резню.
Зварич заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что «мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».
Посол отметил, что Киев готов к диалогу, однако он невозможен без уважения и взвешенности в высказываниях.
По мнению Зварича, основа для примирения Украины и Польши должна звучать так: «Прощаем и просим прощения».
Ранее польский политолог Лешек Сыкульский призывал Украину извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как «волынская резня».