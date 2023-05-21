«Выгнать бандеровского пса из Польши»: поляки в бешенстве от слов украинского посла

Читатели польского журнала жестко раскритиковали посла Украины за слова о Волынской резне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели журнала Do Rzeczy резко раскритиковали отказ посла Украины в Польше Василия Зварича извиниться за Волынскую резню.

Helvet F возмутился и предложил польскому правительству «немедленно выгнать бандеровского пса из Польши».

В другом комментарии подтвердили, что нужно «выгнать ублюдка и сделать персоной нон грата».

Znacie добавил, что «преступную бандеровщину нужно выжечь каленым железом до основания... Это позор, что подобное терпят в Европе».

Junak Junak с горечью отметил, что «ему (Зваричу — прим.) плевать, он знает, что в Польше ему никто ничего не сделает».

Как писал сайт KP.RU, посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину за требования к Киеву извиниться за Волынскую резню.

Зварич заявил, что любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что «мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».

Посол отметил, что Киев готов к диалогу, однако он невозможен без уважения и взвешенности в высказываниях.

По мнению Зварича, основа для примирения Украины и Польши должна звучать так: «Прощаем и просим прощения».

Ранее польский политолог Лешек Сыкульский призывал Украину извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как «волынская резня».