Посол Украины назвал неприемлемыми призывы Польши извиниться за Волынскую резню Фото: Shutterstock

Посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину за требования к Киеву извиниться за Волынскую резню.

“Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными”, — написал Зварич на своей странице в соцсети.

Также украинский посол заявил, что Киев готов к диалогу, однако он невозможен без уважения и взвешенности в высказываниях. Зварич напомнил, что основа для примирения Украины и Польши должна звучать так: “Прощаем и просим прощения”.

Напомним, ранее польский политолог Лешек Сыкульский также призывал Украину извиниться перед Польшей за геноцид поляков, известный как “волынская резня”. Политолог считает отсутствие извинений и непризнание Украиной факта геноцида возмутительными на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы.

Колумнисты “Комсомольской правды” Николай и Наталья Варсеговы раскрыли военную тайну поляков и рассказали, как Польша ныне мстит Украине за “волынскую резню”.

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