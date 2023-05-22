В результате атаки украинской ДРГ в Белгородской области пострадали восемь человек Фото: REUTERS

В Белгородской области 22 мая в результате атаки украинской диверсионной разведгруппы пострадали восемь человек.

О пострадавших из-за атаки украинской ДРГ сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших в результате ЧП нет.

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Городской округ подвергся усиленным обстрелам. В регионе теперь действует правовой режим контртеррористической операции (КТО) с целью обеспечить безопасность граждан. Режим устанавливает специальные меры и временные ограничения.

Глава региона Вячеслав Гладков в связи со случившимся также принял решение о том, что в школах Белгородской области последние звонки должны пройти в дистанционном формате. Мероприятия в режиме онлайн запланированы на вторник, 23 мая 2023 года.

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