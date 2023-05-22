Гладков сообщил о введении правового режима контртеррористической операции в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.

“В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения”, — заявил Гладков у себя в телеграм-канале

Напомним, 22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. При этом Грайворонский городской округ подвергся усиленным обстрелам со стороны украинской армии, в результате которых до пяти мирных жителей получили различные ранения и травмы, а также было повреждено несколько жилых домов и детский сад.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о данной попытке прорыва украинских диверсантов. По его словам, украинская армия таким образом пытается отвлечь внимание общественности от провала ВСУ в Артемовске, а на месте диверсии достаточно сил и средств для уничтожения группировки.

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