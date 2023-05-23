Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео c группой диверсантов в Белгородской области Фото: REUTERS

Молодой человек в камуфляже на видео, которое, предположительно, было записано диверсантами, проникшими на территорию Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина. Об этом сообщила его мать Валентина Павловна.

«Да, вроде похож», - приводит РИА Новости заявление Валентины Павловны в ответ на вопрос, похож ли человек на видео на ее сына.

Как уточнила женщина, она не помнит, чтобы ее сын звонил ей или писал с марта этого года.

Напомним, сегодня, 23 мая, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении украинской группы диверсантов в Белгородской области. Как говорилось в сообщении, диверсанты были заблокированы и разгромлены во время контртеррористической операции, а их остатки были отброшены на территорию Украины. Как писал сайт KP.RU, в ходе операции уничтожили более 70 террористов, пять пикапов и четыре боевые машины пехоты (БМП).

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