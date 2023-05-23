Минобороны России сообщило, что ДРГ в Белгородской области была заблокирована и разгромлена

Украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ во вторник, 23 мая, заявило, что украинские власти, потерпев поражение в Артемовске, перешел к террористическим акциям в отношении мирного населения, указав на то, что подразделение украинских националистов вторглось на российскую территорию вечером в понедельник, 22 мая.

В российском военном ведомстве сообщили, что украинские националистические формирования были заблокированы и разгромлены во время контртеррористической операции в Белгородской области, а их остатки отброшены из региона на территорию Украины. Уточняется, что в ходе операции было уничтожено свыше 70 террористов, четыре боевые машины пехоты (БМП) и пять пикапов.

«В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены»

Напомним, днем ранее, 22 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о группе украинских диверсантов, пробравшейся на территорию Грайворонского округа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал целью подобных диверсий отвлечение внимания от освобождения Артемовска.

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