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НовостиПолитика23 мая 2023 10:56

Медведев: вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от разрушительности поставляемого Украине оружия

Политик заявил, что мир окажется в большей опасности будет мир при большем поступления оружия на Украину
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев заявил, что вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от того, насколько разрушительно поставляемого Киеву вооружения.

«Чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом», - заявил зампред Совбеза РФ во вторник, 23 мая.

Напомним, как писал сайт KP.RU, днем ранее, 22 мая, вице-премьер крымского правительства - постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон в лице советника президента США Джейка Салливана «по недомыслию или из злого умысла» одобрил развязывание ядерной войны, когда согласился на применение вооружения против Крыма.

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