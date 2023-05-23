Суд продлил арест репортеру WSJ Гершковичу на три месяца

ФСБ попросила продлить арест репортеру WSJ Гершковичу на три месяца Фото: REUTERS

Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд Москвы продлить на три месяца арест репортеру The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, находящемуся под стражей за шпионаж.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого до 30 августа», – передает ТАСС сообщение представительницы Лефортовского суда.

Как уточнила собеседница агентства, заседание по продлению меры пресечения Гершковичу уже началось. По его итогам суд продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Эвану Гершковичу до 30 августа.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.