ФСБ накрыла журналиста The Wall Street Journal: Он собирал данные о военных предприятиях России

Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили о пресечении противоправной деятельности в нашей стране аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal 32-летнего гражданина США Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.

«Установлено, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что отношении задержанного гражданина США Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж).

Местные СМИ утверждают, что в середине марта Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.

Отметим, что Гершкович жил в Москве последние шесть лет. Он мог также представляться репортером Agence France-Presse (AFP), The Moscow Times, The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy, Politico Europe и в других. В общем, это вполне нормальная практика для сотрудника американской разведки, который работает под легендой представителя средств массовой информации.