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Происшествия30 марта 2023 8:20

ФСБ накрыла журналиста The Wall Street Journal: Он собирал данные о военных предприятиях России

ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal по подозрению в шпионаже
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну

Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну

Сотрудники Федеральной службы безопасности России сообщили о пресечении противоправной деятельности в нашей стране аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal 32-летнего гражданина США Эвана Гершковича. Он подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.

«Установлено, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. При попытке получения секретных сведений иностранец был задержан в г. Екатеринбурге», - сообщили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что отношении задержанного гражданина США Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж).

Местные СМИ утверждают, что в середине марта Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.

Отметим, что Гершкович жил в Москве последние шесть лет. Он мог также представляться репортером Agence France-Presse (AFP), The Moscow Times, The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy, Politico Europe и в других. В общем, это вполне нормальная практика для сотрудника американской разведки, который работает под легендой представителя средств массовой информации.

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