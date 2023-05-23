Минобороны Польши объявило о готовности обучить 30 тысяч украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава готова обучить 30 тысяч украинских военных. Такое заявление сделал вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 23 мая, после окончания встречи глав оборонных ведомств стран - членов Североатлантического альянса.

«Мы готовы обучить 30 тысяч. Этот процесс идет быстро. Я услышал оценку после аудита ЕС, касавшегося этого. Она была высокой», - заявил глава польского военного ведомства, отметив, что большинство украинских военных, обученных в рамках миссии Европейского союза, проходили свое обучение именно в Польше.

Напомним, сегодня, 23 мая, пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявила о начале проведения военных учений в Киеве и Киевской области. Как сообщалось, мероприятия продлятся до четверга, 25 мая, а их целью назвали наращивание боевых возможностей украинской армии.

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