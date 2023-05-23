ВСУ объявили проведение военных учений в Киеве с 23 по 25 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве и Киевской области в период со вторника по четверг, 23 по 25 мая, пройдут военные учения, в которых примут участие подразделения группировки сил и средств обороны украинской столицы. Об этом объявила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В связи с проведением обучения будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы, где также сообщили, что целью данного мероприятия является наращивание боевых возможностей украинской армии.

Как уточняется, в ходе учений задействуют личный состав, штатную военную технику и вооружение. Украинские власти также обратили к жителям города и области с просьбой сохранять спокойствие, не распространяя какие-либо сообщения в соцсетях о перемещении личного состава войск и техники.

Напомним, накануне Минобороны РФ заявило о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении, однако украинские войска понесли серьезные потери после удара российской артиллерии.

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