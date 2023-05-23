Президент Республики Сербской Додик заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, желая, чтобы скорее наступил мир.

«Российская Федерация, которая упорно боролась за рамки безопасности, пыталась раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать специальную военную операцию», - сказал глава Республики Сербской в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

По его словам, спецоперация - это столкновение Запада, который использовал Москву. Как заявил Додик, Республика Сербская не разделяет «истерический» подход западных стран по ситуации вокруг украинского кризиса.

Напомним, в марте 2023 года Додик встретился в Сараеве с российским послом в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, заявив тогда, что республика по-прежнему отказывается поддерживать антироссийские санкционные ограничения Евросоюза и США.

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