Милорад Додик: Республика Сербская не меняет решения об отказе от антироссийских санкций, фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик встретился в Сараеве с послом России в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым, заявив о том, что Республика не отказывается от своего решения по бойкоту антироссийских санкций Запада. Об этом глава энтитета заявил в своих социальных сетях.

Как отметил Додик, Республика Сербская по-прежнему отказывается поддерживать санкции Евросоюза и США против России, и с учётом этого требует соблюдения своей конституционной позиции.

Также глава Республики Сербской заявил во время встречи с Калабуховым о том, что Сараево пыталось экспроприировать собственность республики. Уведомив российскую сторону об этом инциденте, Додик подчеркнул принадлежность данной собственности энтитетам, и сказал об урегулировании вопроса при помощи Дейтонских соглашений.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Милорад Додик крайне негативно высказался в адрес политиков, критикующих награждение руководством республики президента России Владимира Путина.