Путин поблагодарил Республику Сербскую за нейтралитет в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава России Владимир Путин поблагодарил президента Республики Сербской Милорада Додика за нейтральную позицию по Украине.

«Мы благодарны Вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению.

Президент России отметил, что в Республике Сербской тысячи школьников изучают русский язык, и интерес к нему, как и к русской культуре, поддерживается на государственном уровне.

«Я очень рад Вас видеть, добро пожаловать в Россию» - добавил Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию, желая, чтобы скорее наступил мир.

По его словам, спецоперация - это столкновение Запада, который использовал Москву. Додик подчеркнул, что, Республика Сербская не разделяет «истерический» подход западных стран по ситуации вокруг украинского кризиса.

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