Пентагон: Поставки F-16 Киеву планируются в долгосрочной перспективе Фото: REUTERS

Поставки истребителей F-16 Украине планируются в долгосрочной перспективе, а не к предстоящим наступательным операциям Киева, об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления», - сообщил Райдер.

Он отметил, что США рассчитывают начать обучение украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер назвал поставку американских истребителей F-16 основным приоритетом Вашингтона на ближайшие месяцы.

Однако он не смог уточнить детали данных поставок и какие страны будут участвовать в подготовке украинских летчиков и отправке самолетов на Украину.

Ранее издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла заявило, что поставка украинской армии американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.

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