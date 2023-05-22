США назвали поставки F-16 Киеву приоритетной задачей на ближайшие месяцы

Поставка Украине истребителей F-16 будет приоритетной задачей для США в ближайшие месяцы Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставку американских истребителей F-16 основным приоритетом Вашингтона на ближайшие месяцы.

“Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы”, — заявил Миллер на брифинге. При этом он не смог уточнить детали данных поставок и какие страны будут участвовать в подготовке украинских летчиков и отправке самолетов на Украину.

Тем временем издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла заявило, что поставка украинской армии американских истребителей F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.

Бывший начальник главного штаба ВВС Италии, генерал Леонардо Трикарико также считает, что поставка Киеву американских истребителей не может серьезно повлиять на ход конфликта.

Издание Politico сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

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