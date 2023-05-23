В Донецке прогремело пять взрывов, сработала ПВО Фото: Иван ЖИЛЯК

В Донецке сработала система ПВО, прогремело около пяти взрывов, об этом сообщил ТАСС.

«Около пяти взрывов произошло во вторник вечером в Донецке. Приведены в действие силы ПВО», - говорится в публикации.

По данным силовых ведомствах региона, «это работа системы противовоздушной обороны».

Других подробностей инцидента не сообщается.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 5 мая украинские боевики обстреляли Донецк. Сообщалось, что обстрелу подвергся Петровский район города, по которому ВСУ выпустили десять ракет.

Кроме того, обстрелу подвергся и поселок Новобахмутовка в 03:40. По этому населенному пункту было выпущено четыре снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Ранее 28 апреля украинские боевики вновь нанесли ракетный удар по центру Донецка. Под обстрел попал Киевский район. Удар был нанесен из РСЗО «Град». В районе бывшего универсама «Украина» погибло 7 человек – попадание в маршрутное такси № 25.

Отмечалось, что один из снарядов попал прямо в здание Республиканского травматологического центра, другой — в центр поля РСК «Олимпийский». Прилеты пришлись и на территорию Парка кованных фигур и улицу Щорса.

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