ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 5 мая 2023 года

Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО. Фото: REUTERS

Украинские военные обстреляли Донецк в ночь на 5 мая. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что обстрелу подвергся Петровский район Донецка, по которому ВСУ выпустили десять ракет. Это произошло в 04.05. Также сообщается об обстреле поселка Новобахмутовка в 03.40. По этому населенному пункту было выпущено четыре снаряда так называемого «натовского» калибра 155 мм.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали обстреливать Васильевку в Запорожской области. При этом есть раненые среди мирного населения. Об этом рассказал председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении беспилотника в районе аэродрома Бельбек.

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