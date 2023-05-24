Cumhuriyet: Огромные потери ВСУ в Артёмовске скажутся на будущем Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Огромные потери, которые понесли вооружённые силы Украины в битве за Артёмовск, значительно повлияют на будущее украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написал обозреватель турецкого издания Cumhuriyet Берктай Дениз.

«Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», - заявляет турецкий журналист.

По мнению обозревателя, военные не простят Зеленскому такого наплевательского отношения к жизням бойцов, и население Украины также будет недовольно столь серьёзным провалом.

Дениз называет взятие Артёмовска победой России даже не над Киевом, а над НАТО. Причиной такого мнения стало то, что город находится на пересечении транспортных путей, в нём скопилось огромное количество западного вооружения, и сам по себе Бахмут (украинское название Артёмовска) уже превратился в своеобразный символ всего конфликта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Минобороны России заявили о начале более активных и жестоких акций устрашения со стороны ВСУ после потери Артёмовска.

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