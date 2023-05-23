Минобороны РФ: после провала ВСУ в Артемовске Киев начал теракты против мирного населения

ВСУ не смогли смириться с провалом в Артемовске и перешли к террористическим методам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

“Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовске, перешел к реализации террористических акций против мирного населения. 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации”, — заявил Конашенков.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что решение Владимира Зеленского любой ценой удержать Артемовск привело Украину к катастрофическим последствиям, а недавний провал ВСУ при удержании города станет поворотным моментом для Киева.

Склонность властей Украины к террористической деятельности ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя теракт в отношении российского писателя Захара Прилепина она заявила, что Соединенные Штаты создали из украинского режима еще одну террористическую ячейку.

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