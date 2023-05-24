Канцлер Германии Шольц: Евросоюз примет Украину только после завершения конфликта Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц, говоря о присоединении Украины к Евросоюзу, высказал чёткую позицию по этому вопросу. По его мнению, Киев обязательно вступит в ЕС, но случится это только после завершения конфликта. Слова канцлера приводит издание Die Welt.

Нынешний конфликт Шольц назвал «горькой главой в истории нашего континента», и пообещал, что после окончания конфликта Украина обязательно будет принята в ряды стран-участниц Европейского союза.

При этом другой политик из ФРГ, небезызвестная Анналена Бербок, заявляла о том, что принятие Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня в ЕС, как и вопрос о предоставлении Киеву каких-либо гарантий. Её поддержал глава МИД Австрии Александр Шалленберг, заявивший о том, что этот вопрос в принципе не должен находиться в приоритете у чиновников Евросоюза.

Ранее KP.RU сообщил о том, что страны Евросоюза выставили Киеву чек за поставки оружия в размере 650 млн евро, объясняя это стремлением «передать как можно больше».