СМИ: Страны Евросоюза запросили у Киева компенсацию за военную помощь в размере 650 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз начал требовать от Украины компенсации за всё то оружие, которое получили ВСУ с момента начала спецоперации. Согласно концепции помощи Киеву, у ЕС есть определённый лимит в один миллиард евро. Чтобы не пересекать эту планку, они просят у президента Украины Владимира Зеленского 650 млн евро, о чём сообщают западные СМИ со ссылкой на некий высокопоставленный источник в ЕС.

«На немедленные поставки боеприпасов из имеющихся запасов мы заложили один миллиард евро. Страны ЕС запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро», - говорит источник.

В настоящий момент запросы на компенсацию проходят процедуру одобрения в Евросоюзе, а затем будут направлены в Киев. По словам чиновника, всё это делается якобы для того, чтобы «поставить Украине как можно больше снарядов и ракет». В случае же, если расходы на Украину у Евросоюза превысят миллиард евро, Европе придётся думать о «дополнительных источниках финансирования».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Зеленский уже пообещал передать Польше всю территорию Восточной Украины и крупнейшие украинские предприятия, чтобы расплатиться за военную помощь.