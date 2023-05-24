«Известия»: В России прорабатывают штрафы за нарушение режима тишины днём Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Правительственная комиссия, председателем которой является глава МВД Владимир Колокольцев, предложила ввести в России штраф за нарушение режима тишины не только в вечернее, ночное и утреннее время, но и в дневное. В первую очередь это касается нарушения покоя граждан в собственных домах и квартирах. Об этом сообщила газета «Известия», со ссылкой на документ комиссии.

«Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время», - говорится в документе.

Комиссия отметила, что особую важность эта инициатива обрела в период активного распространения коронавируса, когда граждане вынуждены были находиться в своих домах и квартирах круглосуточно, а также работать в удалённом формате.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в феврале 2023 года депутаты Госдумы предложили ввести единое, федеральное время тишины, согласно которому во всех регионах России нельзя шуметь с 14:00 до 16:00, и с 22:00 до 07:00.