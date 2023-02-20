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Общество20 февраля 2023 14:37

В России хотят официально ввести «режим тишины»: что это значит

Депутаты собираются установить единое «время тишины» для всех регионов России
Наталья ВАРСЕГОВА
Наталья ВАРСЕГОВА
Депутаты собираются установить единое «время тишины» для всех регионов России

Депутаты собираются установить единое «время тишины» для всех регионов России

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Музыку не включать! Стены не сверлить! И, наконец, не танцевать! Такие правила будут действовать с 14:00 до 16:00, а также с 22:00 до 7:00. Если, конечно, Госдума примут законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», который внесли депутаты.

Этот законопроект предлагает установить единые правила для всей страны. Напомним, сейчас в каждом регионе свои временные рамки по тишине. Например, в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 7.00 и с 13:00 до 15:00 (подробнее - в рубрике «Конкретно»).

А еще законопроект предлагает новый способ «поимки» нарушителей. Сейчас на шумных соседей надо жаловаться в полицию. Но этот способ практически не работает. Во-первых, пока люди в погонах приедут, шум уже, как правило, прекращается (не может же сосед шуметь двое суток без перерыва). Во-вторых, если кто-то из соседей решил поработать перфоратором в неположенное время, еще попробуй установи, кто конкретно устроил зубодробительную «дискотеку». Звук разносится по всем этажам, и, прежде чем жаловаться в полицию, нужно пройтись по квартирам и понять, где идет ремонт.

Так вот, если закон примут, работа с нарушителями ляжет на плечи коммунальщиков. Сотрудники ЖКХ должны будут «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти».

- Можно будет жаловаться именно в управляющую организацию. А та будет составлять соответствующий акт и направлять либо в административную комиссию, либо в жилищную инспекцию, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутаты предлагают управляющим компаниями обзавестись специальными шумомерами. И когда жильцы пожалуются, коммунальщики смогут тут же прийти в дом и замерить уровень шума. За нарушения будут выписывать штрафы. Для физических лиц - 2,5 - 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 - 20 тысяч, для юрлиц — 50 - 100 тысяч.

КСТАТИ

На полтона ниже!

С точки зрения закона, шум - это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время - 55 дБА, а в ночное — 45 дБА.

45 дБА - это разговор на повышенных тонах. А если мы закричим во весь голос или промчимся по улице на автомобиле с мощным двигателем, это уже 80 дБА. Работа перфоратором – 100 дБА.

Звук текущей воды, плач детей шумом не считаются.

КОНКРЕТНО

Когда нельзя шуметь

Москве: с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. Проводить ремонт запрещено с 19:00 до 09:00 в выходные.

В Подмосковье: с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в рабочие дни; с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу. Вообще нельзя шуметь в воскресенье и праздничные дни.

Санкт-Петербург: с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. По выходным – еще и с 08:00 до 12:00.

Нижегородская область: с 22:00 до 07:00 по будням, с 23:00 до 10:00 по выходным, с 12:30 до 15:00 ежедневно.

Новосибирская область: с 22:00 до 07:00 по будням, с 22:00 до 09:00 по выходным, с 13:00 до 14:00 ежедневно.

Орловская область: с 23:00 до 07:00 по будням, с 23:00 до 10:00 по выходным, с 13:00 до 15:00 ежедневно.

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