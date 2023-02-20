В России хотят официально ввести «режим тишины»: что это значит

Депутаты собираются установить единое «время тишины» для всех регионов России Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Музыку не включать! Стены не сверлить! И, наконец, не танцевать! Такие правила будут действовать с 14:00 до 16:00, а также с 22:00 до 7:00. Если, конечно, Госдума примут законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», который внесли депутаты.

Этот законопроект предлагает установить единые правила для всей страны. Напомним, сейчас в каждом регионе свои временные рамки по тишине. Например, в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 7.00 и с 13:00 до 15:00 (подробнее - в рубрике «Конкретно»).

А еще законопроект предлагает новый способ «поимки» нарушителей. Сейчас на шумных соседей надо жаловаться в полицию. Но этот способ практически не работает. Во-первых, пока люди в погонах приедут, шум уже, как правило, прекращается (не может же сосед шуметь двое суток без перерыва). Во-вторых, если кто-то из соседей решил поработать перфоратором в неположенное время, еще попробуй установи, кто конкретно устроил зубодробительную «дискотеку». Звук разносится по всем этажам, и, прежде чем жаловаться в полицию, нужно пройтись по квартирам и понять, где идет ремонт.

Так вот, если закон примут, работа с нарушителями ляжет на плечи коммунальщиков. Сотрудники ЖКХ должны будут «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти».

- Можно будет жаловаться именно в управляющую организацию. А та будет составлять соответствующий акт и направлять либо в административную комиссию, либо в жилищную инспекцию, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Депутаты предлагают управляющим компаниями обзавестись специальными шумомерами. И когда жильцы пожалуются, коммунальщики смогут тут же прийти в дом и замерить уровень шума. За нарушения будут выписывать штрафы. Для физических лиц - 2,5 - 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10 - 20 тысяч, для юрлиц — 50 - 100 тысяч.

КСТАТИ

На полтона ниже!

С точки зрения закона, шум - это любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. В дневное время - 55 дБА, а в ночное — 45 дБА.

45 дБА - это разговор на повышенных тонах. А если мы закричим во весь голос или промчимся по улице на автомобиле с мощным двигателем, это уже 80 дБА. Работа перфоратором – 100 дБА.

Звук текущей воды, плач детей шумом не считаются.

КОНКРЕТНО

Когда нельзя шуметь

Москве: с 23:00 до 07:00 и с 13:00 до 15:00. Проводить ремонт запрещено с 19:00 до 09:00 в выходные.

В Подмосковье: с 21:00 до 08:00 и с 13:00 до 15:00 в рабочие дни; с 22:00 до 10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу. Вообще нельзя шуметь в воскресенье и праздничные дни.

Санкт-Петербург: с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. По выходным – еще и с 08:00 до 12:00.

Нижегородская область: с 22:00 до 07:00 по будням, с 23:00 до 10:00 по выходным, с 12:30 до 15:00 ежедневно.

Новосибирская область: с 22:00 до 07:00 по будням, с 22:00 до 09:00 по выходным, с 13:00 до 14:00 ежедневно.

Орловская область: с 23:00 до 07:00 по будням, с 23:00 до 10:00 по выходным, с 13:00 до 15:00 ежедневно.